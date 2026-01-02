TOKİ kura takvimi il il belli oluyor! İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, tarih belli oldu mu?

TOKİ'nin sosyal konut projesinde kura süreci ilerlerken, megakentte başvuru yapan binlerce kişi TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için araştırmalarını hızlandırdı. Diğer illerde yapılan çekimlerin ardından İstanbul takvimi merak konusu oldu. Megakentte kuraların hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Peki, TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?
Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:
5 Ocak: Siirt ve Van
6 Ocak: Mardin ve Ağrı
7 Ocak: Batman
18 Şubat: Kırklareli
İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL,
65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL,
80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.
İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL,
65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL,
80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.