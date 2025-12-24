TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2025 TOKİ başvuru sonuçları ve kura takvimi bekleniyor!

TOKİ KURALARINA DAİR MERAK EDİLENLER

Kura çıkmayanların başvuru ücretleri iade edilecek mi? Evet. Kurada adı çıkmayan vatandaşların başvuru sırasında yatırdıkları ücretler, kura süreci tamamlandıktan sonra iade edilecek.

İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Konut sayısının en fazla olduğu İstanbul (100 bin konut) için kuraların ne zaman çekileceği henüz belli olmadu.

Hangi kategorilerde kura çekilecek? Şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler (18-30 yaş arası) ve diğer vatandaşlar için ayrılan kontenjanlar dahilinde çekilişler yapılacak.