TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? 2025 TOKİ başvuru sonuçları ve kura takvimi bekleniyor!

Binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yapacak olan 500 bin sosyal konut projesinde başvurular 19 Aralık itibarıyla sona erdi. Şimdi ise sıra, noter huzurunda yapılacak olan hak sahibi belirleme kuralarına geldi. TOKİ tarafından paylaşılan resmi takvime göre, 81 ilde gerçekleştirilecek olan kura maratonu Aralık ayının son günlerinde başlayacak ve 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanacak. Dar gelirli, emekli, genç ve engelli kategorilerinde yapılan başvuruların sonuçları, kura çekimleri yapıldıkça eş zamanlı olarak erişime açılacak. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekim takvimi şu şekilde açıklandı:
Kura Başlangıç Tarihi: 29 Aralık 2025
Kura Bitiş Tarihi: 27 Şubat 2026
Konut Belirleme Kurası (1+1, 2+1): Şubat 2026 itibarıyla başlayacak.
Kuralar yaklaşık iki aylık bir sürece yayılacak olup, il bazlı takvim toki.gov.tr üzerinden gün gün yayımlanacak.
Halkın bütçesini zorlamayacak ödeme planlarıyla sunulan konutlarda:
Taksit Tutarları: İstanbul'da 7.313 TL, diğer illerde ise 6.750 TL seviyelerinden başlayacak.
Konut Teslimleri: İnşaat süreci ve ihalelerin tamamlanmasının ardından, konutların Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.
Kura çıkmayanların başvuru ücretleri iade edilecek mi? Evet. Kurada adı çıkmayan vatandaşların başvuru sırasında yatırdıkları ücretler, kura süreci tamamlandıktan sonra iade edilecek.
İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Konut sayısının en fazla olduğu İstanbul (100 bin konut) için kuraların ne zaman çekileceği henüz belli olmadu.
Hangi kategorilerde kura çekilecek? Şehit yakınları ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler (18-30 yaş arası) ve diğer vatandaşlar için ayrılan kontenjanlar dahilinde çekilişler yapılacak.