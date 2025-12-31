Haberler Yaşam Haberleri TOKİ ÖRNEK DAİRELER || 1+1 ve 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut daireleri nasıl olacak, özellikleri neler?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:00

TOKİ tarafından hayata geçirilen yeni konut projeleri kapsamında örnek daireler ve görseller merak konusu oldu. Özellikle 1+1 ve 2+1 daire tiplerinin nasıl olacağı, oda dağılımı, metrekare bilgileri ve iç donanım özellikleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TOKİ’nin 1+1 ve 2+1 daireleri nasıl olacak, özellikleri neler?

Uygun fiyatlı konut imkanı sunan TOKİ projelerinde örnek daireler tanıtılmaya devam ediyor. 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerinin planları, mimari yapısı ve sunulan standartlar ev sahibi olmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. TOKİ örnek daireleri nasıl olacak, dairelerde hangi özellikler bulunacak?

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+ 1 'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak.

İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

İnşa edilecek evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak.

Yüzde 30'u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

Konutlar ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar , ısı, ses ve su yalıtımlı olarak tasarlandı.

Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabin gibi detayların dikkati çektiği örnek dairelerde mutfak, bir arada ya da ayrı olarak inşa edildi.

Konutların çevresine oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatılar da yapılacak.

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayıp, devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satılacak.

