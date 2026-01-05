TOKİ Siirt kura çekimi canlı izle: 1627 konut sahibini buluyor! İşte Siirt TOKİ kurası canlı yayın ekranı linki

TOKİ'nin hayata geçirdiği 500 bin konutluk sosyal konut hamlesinde Siirt'te kura heyecanı yaşanıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, saat 14.00'te yapılacak hak sahipliği belirleme çekilişine odaklandı. Siirt genelinde yapılacak konutlar için isimler, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında açıklanacak. İşte TOKİ Siirt kura çekimi canlı izle ekranı;
SİİRT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN LİNKİ
Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan kurayı anbean takip edebilirsiniz;
SİİRT'TE HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Siirt Merkez: 1.000 konut
Baykan: 140 konut
Eruh: 47 konut
Kurtalan: 100 konut
Pervari: 160 konut
Tillo: 80 konut
Şirvan: 100 konut
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.