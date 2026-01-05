Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Siirt kura çekimi canlı izle: 1627 konut sahibini buluyor! İşte Siirt TOKİ kurası canlı yayın ekranı linki
Giriş Tarihi: 5.01.2026 14:05

Türkiye’nin en büyük sosyal konut atılımı olan TOKİ 500 bin konut projesinde gözler Siirt’e çevrildi. Projeye başvuru yapan binlerce kişi, bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek kura çekimini bekliyor. Siirt’te inşa edilecek konutlar için hak sahipleri, TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak kura ile belirlenecek. İşte, TOKİ Siirt kura çekimi canlı yayın kanalı.

TOKİ'nin hayata geçirdiği 500 bin konutluk sosyal konut hamlesinde Siirt'te kura heyecanı yaşanıyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, saat 14.00'te yapılacak hak sahipliği belirleme çekilişine odaklandı. Siirt genelinde yapılacak konutlar için isimler, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayında açıklanacak. İşte TOKİ Siirt kura çekimi canlı izle ekranı;

SİİRT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN LİNKİ

Aşağıdaki linke tıklayarak TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan kurayı anbean takip edebilirsiniz;

TOKİ SİİRT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

SİİRT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Siirt'te inşa edilecek konutlar için kura takvimi açıklandı. Yapılan duyuruya göre kura çekimi bugün saat 14:00'te başlıyor.

SİİRT'TE HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Siirt Merkez: 1.000 konut

Baykan: 140 konut

Eruh: 47 konut

Kurtalan: 100 konut

Pervari: 160 konut

Tillo: 80 konut

Şirvan: 100 konut

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

