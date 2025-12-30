TOKİ Şırnak kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? Şırnak 1492 konut kura sonuçları canlı izle

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci aralıksız devam ediyor. Sosyal konut çekilişlerinde sıradaki il Şırnak olurken, kura çekimi saat 11.00'de 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek.Yapılacak çekilişin ardından, Şırnak'ta hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. TOKİ Şırnak kura çekimi canlı yayınla takip edilecek. İşte detaylar...
Adıyaman'da başlayan TOKİ 500 bin konut kura takviminde bir sonraki adım Şırnak ve Hakkari olacak. Şırna'ta 1492 konut yapılacak ve bu konutların kurası 30 Aralık'ta gerçekleşecek.
15 Temmuz Kongre Salonu'ndaki kura çekilişi saat 11.00'de başlayacak.
Şırnak kura çekilişi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecanı anlık olarak takip etmek için TOKİ Youtube hesabını kontrol ediyor. Önceki çekilişlerin buradan yayımlanması sebebiyle yeniden bu ekranlarda takip edileceği öngörülüyor.
Merkez: 300
Beytüşşebap: 90
Cizre: 200
Güçlükonak: 79
İdil: 500
Silopi: 300
Uludere: 23
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
