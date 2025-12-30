Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Şırnak kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? Şırnak 1492 konut kura sonuçları canlı izle
Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:50

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 bin konut hamlesinde heyecan sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı program doğrultusunda kura süreci deprem bölgesinden başlayarak ilerliyor. Milyonlarca başvurunun yapıldığı projede gözler, kura çekimlerinin gerçekleştirileceği illere çevrildi.Bu kapsamda TOKİ Şırnak kura çekimi, saat 11.00’de 15 Temmuz Kongre Salonu’nda yapılacak.Peki TOKİ Şırnak kura sonuçları nasıl sorgulanır, canlı yayın nereden izlenir? İşte hak sahibi adaylarının merak ettiği tüm detaylar…

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci aralıksız devam ediyor. Sosyal konut çekilişlerinde sıradaki il Şırnak olurken, kura çekimi saat 11.00'de 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek.Yapılacak çekilişin ardından, Şırnak'ta hak kazanan asil ve yedek adayların isim listeleri kamuoyuyla paylaşılacak. TOKİ Şırnak kura çekimi canlı yayınla takip edilecek. İşte detaylar...

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Adıyaman'da başlayan TOKİ 500 bin konut kura takviminde bir sonraki adım Şırnak ve Hakkari olacak. Şırna'ta 1492 konut yapılacak ve bu konutların kurası 30 Aralık'ta gerçekleşecek.

15 Temmuz Kongre Salonu'ndaki kura çekilişi saat 11.00'de başlayacak.

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?

Şırnak kura çekilişi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecanı anlık olarak takip etmek için TOKİ Youtube hesabını kontrol ediyor. Önceki çekilişlerin buradan yayımlanması sebebiyle yeniden bu ekranlarda takip edileceği öngörülüyor.

ŞIRNAK'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Merkez: 300

Beytüşşebap: 90

Cizre: 200

Güçlükonak: 79

İdil: 500

Silopi: 300

Uludere: 23

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

