TOKİ kura çekimi ne zaman, başvurular bitti mi? 2025 TOKİ başvuru sonuçları için gözler o tarihte

Giriş Tarihi: 18.12.2025 23:55

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan 500 bin Konut Projesi için başvuru süreci sürerken, milyonlarca vatandaşın gözü kura çekimi takvimi ve TOKİ sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken, bugün gerçekleştirilecek ikinci değerlendirme toplantısı sürecin seyrini netleştirecek önemli adımlar arasında yer alıyor.İllere göre belirlenecek kura tarihleri büyük önem taşırken, başvuru yapan vatandaşlar sonuçların ne zaman duyurulacağını yakından takip ediyor. Peki, 2025 TOKİ başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak, kura çekimi ne zaman yapılacak?

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan 500 bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru sürecinde sona yaklaşılırken, bekleyiş de hız kazanmış durumda. Konut sahibi olma umudu taşıyan binlerce vatandaş, yaşadıkları illere göre kura çekimi tarihlerini ve TOKİ başvuru sonuçlarının ne zaman duyurulacağını yakından takip ediyor.Bu süreçte, bugün gerçekleştirilecek ikinci değerlendirme toplantısı ile birlikte takvimin daha netleşmesi bekleniyor. Peki, TOKİ kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekimi takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından belirlenmektedir. Kura çekilişleri, tüm illerde aynı anda değil, belli bir takvime göre, etaplar halinde gerçekleştirilecektir.

Proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ancak il bazlı kura takvimi henüz belirlenmedi.

TOKİ BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

10 Aralık tarihinde başlayan TOKİ 500 bin konut başvurusu 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. e-Devlet Başvuruları 18.12.2025 tarihinde sona erecekken bankalar aracılığı ile yapılan başvurular 19 Aralık'ta son bulacak.

TOKİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimi ile birlikte hak sahipleri belirlenecek. Kura çekilişlerinin canlı takip edilmesi beklendiği gibi sonrasında e-devlet üzerinden başvuru sonucunun kontrol edilmesi bekleniyor.

