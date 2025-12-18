TOKİ kura çekimi ne zaman, başvurular bitti mi? 2025 TOKİ başvuru sonuçları için gözler o tarihte

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi için kura çekimi takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından belirlenmektedir. Kura çekilişleri, tüm illerde aynı anda değil, belli bir takvime göre, etaplar halinde gerçekleştirilecektir.

Proje takvimine göre, kura çekilişleri 29 Aralık - 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ancak il bazlı kura takvimi henüz belirlenmedi.