Yüzlerce vatandaş ucuz konut sahibi olmak isterlerken TOKİ sosyal konut başvurularını sorguluyor. 2+1, 3+1 planlarında hazırlanan sosyal konutlar için başvuru tarihleri, şartlarının yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
TOKİ başvuru tarihi için net bir açıklama yok. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. 100 bin yeni konutun daha yapılacağı bilgisi edinilirken dar gelirli vatandaşa birbirinden farklı bütçe seçenekleriyle yeni konut sahibi olma fırsatı doğacak.
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi.
TOKİ 1 MİLYON 100 BİN KONUT YAPTI:
"Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.
Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir.
YÜZDE 13,8 PAZAR PAYI:
2021 yılında Türkiye genelinde ilk el konut satışlarında TOKİ'nin payı ilk defa yüzde 13,8'e yükseltilmiştir. 50 bin olan yıllık konut üretimi miktarı da ortalama 70 bine çıkarılmıştır.
50 MİLYAR LİRALIK YATIRIM:
Bu yıl yaklaşık 50 milyar yatırımla inşaatı devam eden 144 bin konuttan 64 bini, işyeri, hükümet konağı gibi projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
100 BİN KONUT: Bu yılın ağustos ayında yeni bir sosyal konut kampanyası başlatılacaktır. Buradaki konut sayısı da en az 100 bin olacaktır.
İl il, şehirlerimizin talepleri doğrultusunda ve proje yerlerini de seçmek suretiyle hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah ağustos ayı içerisinde de bu yeni 100 bin konut projemizi açıklayacağız.