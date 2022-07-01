TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman yapılacak? TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?

2022 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TOKİ başvuru tarihi için net bir açıklama yok. Yüz binlerce kişinin kira öder gibi ucuz ve yeni evlere sahip olmasını sağlayan TOKİ bu yılın ağustos ayında yeni bir kampanyaya daha başlıyor. 100 bin yeni konutun daha yapılacağı bilgisi edinilirken dar gelirli vatandaşa birbirinden farklı bütçe seçenekleriyle yeni konut sahibi olma fırsatı doğacak.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, ağustos ayında 100 bin konutluk yeni bir kampanya başlatacaklarını söyledi.

TOKİ 1 MİLYON 100 BİN KONUT YAPTI:

"Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedefleri doğrultusunda 1 milyon 100 bin yaptık.

Dünyada yaşanan pandemi ve ekonomik krizlere rağmen son üç yılda nitelikli ve yatay mimariyi esas alan yaklaşık 213 bin konut sosyal donatılarıyla birlikte şehirlerimize kazandırılmış, 137 bin konutun da teslimi bu süreçte gerçekleştirilmiştir.