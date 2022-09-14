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Giriş Tarihi: 14.9.2022 13:40

TOKİ sosyal konut Kahramanmaraş‘ta nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kahramanmaraş'ta nereye yapılacak?

TOKİ sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. 31 Ekim’e kadar sürecek olan başvuru sürecinde vatandaşlar detayları merak ediyor. Kahramanmaraş‘ta ikamet eden ve buradaki proje kapsamında konut sahibi olmak isteyenler “TOKİ sosyal konut Kahramanmaraş‘ta nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kahramanmaraş‘ta nereye yapılacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

TOKİ sosyal konut Kahramanmaraş‘ta nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kahramanmaraş’ta nereye yapılacak?

TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Kahramanmaraş'tan ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Kahramanmaraş'ta nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kahramanmaraş'ta nereye yapılacak? İşte detaylar...

323 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
324 KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 121 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 121 ZİRAAT BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
325 KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN KAHRAMANRAŞ ELBİSTAN 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 750 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
326 KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
327 KAHRAMANMARAŞ MERKEZ KAHRAMANMARAŞ MERKEZ 1070 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 1.070 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
328 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2. ETAP 210 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 210 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022
329 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ 250 HALK BANKASI 14.09.2022-31.10.2022



E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.

TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK

e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.

TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

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