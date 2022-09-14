TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Kahramanmaraş'tan ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Kahramanmaraş'ta nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kahramanmaraş'ta nereye yapılacak? İşte detaylar...
|323
|KAHRAMANMARAŞ
|AFŞİN
|KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 500 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|324
|KAHRAMANMARAŞ
|ÇAĞLAYANCERİT
|KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 121 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|121
|ZİRAAT BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|325
|KAHRAMANMARAŞ
|ELBİSTAN
|KAHRAMANRAŞ ELBİSTAN 750 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|750
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|326
|KAHRAMANMARAŞ
|GÖKSUN
|KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|200
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|327
|KAHRAMANMARAŞ
|MERKEZ
|KAHRAMANMARAŞ MERKEZ 1070 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|1.070
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|328
|KAHRAMANMARAŞ
|PAZARCIK
|KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK 2. ETAP 210 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|210
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
|329
|KAHRAMANMARAŞ
|TÜRKOĞLU
|KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 250 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|250
|HALK BANKASI
|14.09.2022-31.10.2022
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. TOKİ'nin internet sitesinde açıklanan listedeki illerde bulunan banka şubelerine başvurulacak. Belirlenen 1.5 aylık süre zarfında başvurusunu tamamlamış vatandaş, kura çekilişi tarihini bekleyecek. 81 ilde yapılacak dev konut projesinin kura çekiliş tarihleri TOKİ'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kura çekilişine katılıp hak sahibi olan vatandaşın ödeme planı ise bu tarihten sonra netleşecek.
TOKİ BAŞVURULARI T.C. KİMLİK NO SON HANESİNE GÖRE YAPILACAK
e-Devlet'ten TOKİ sosyal konut başvuru ekranını açanlar bir uyarı ile karşılaştı. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.
TOKİ SOSYAL KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...