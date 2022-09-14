TOKİ başvuruları alınmaya devam ediyor. 81 il genelinde toplamda 250 bin konutun yapılacağı bilinirken Kahramanmaraş'tan ev sahibi olmak isteyen ve şartları karşılayan vatandaşlar konutların yapılacağı bölge ve ilçeleri de merak ediyor. Peki, TOKİ sosyal konut Kahramanmaraş'ta nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Kahramanmaraş'ta nereye yapılacak? İşte detaylar...