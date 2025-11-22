Haberler Yaşam Haberleri TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025: TOKİ 500 bin konut ödeme planı nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 22.11.2025 10:57

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025: TOKİ 500 bin konut ödeme planı nasıl olacak?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 1+1 ve 2+1 daireler için ödeme planı detayları merak ediliyor. Konut sahipleri, ödemelerin ne zaman başlayacağını ve aylık taksitlerin ne kadar olacağını araştırıyor. TOKİ, uygun ödeme seçenekleri ve vade süresiyle vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki, TOKİ 500 bin konut ödemeleri ne zaman başlar, aylık ne kadar?

TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025: TOKİ 500 bin konut ödeme planı nasıl olacak?

1+1 ve 2+1 konutlarda TOKİ ödeme planı, başvuru yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Projeye göre aylık taksit tutarları ve ödemelerin başlangıç tarihi, ev sahibi olmayı düşünenler için kritik bilgiler arasında yer alıyor. TOKİ evleri yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi. Şehit Yakını ve Terör Malullerinden başvuru bedeli alınmayacak.

YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE

"Ev Sahibi Türkiye" sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI 2025: TOKİ 500 bin konut ödeme planı nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz