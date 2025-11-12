Haberler Yaşam Haberleri TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEME PLANI 2025: TOKİ kaç taksit yapıyor, taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 23:24 Son Güncelleme: 12.11.2025 23:25

TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEME PLANI 2025: TOKİ kaç taksit yapıyor, taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ödenecek mi?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin taksit sayısı ve aylık ödeme planı araştırılıyor. Vatandaşlar, projede yer alan konutlar için peşinat tutarı, vade süresi ve aylık taksit miktarını merak ediyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte “TOKİ aylık ödeme planı belli oldu mu?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEME PLANI 2025: TOKİ kaç taksit yapıyor, taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ödenecek mi?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut için ödeme detayları belli olmaya başladı. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, TOKİ'nin belirlediği peşinat oranlarını, taksit seçeneklerini ve aylık ödeme tutarlarını araştırıyor. Gözler, kurumun resmi açıklamalarında. Peki, TOKİ peşinat ne kadar, kaç taksit yapıyor, aylık ödeme ne kadar?

TOKİ TAKSİTLERİ NE KADAR?

TOKİ konutları ödeme olanı, projeye başvuruların başlamasıyla gündeme geldi. Bilindiği gibi TOKİ 500 bin konut taksitleri İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Ayrıca konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

1+1 VE 2+1 TOKİ EVLERİ DETAYLI ÖDEME PLANI 2025

Anadolu illerinde inşa edilecek TOKİ konutları ödeme planı açıklandı. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 180.000 TL peşinat ve ayda 6.750 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 220.000 TL peşinat ve ayda 8.250 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler, 265.000 TL peşinat ve 9.938 TL taksitle satışa sunulacak.

İstanbul için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

Bununla birlikte başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ PEŞİNATLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ TAKSİT SAYISI VE ÖDEME PLANI 2025: TOKİ kaç taksit yapıyor, taksit ödemeleri ne zaman başlayacak, peşinat ödenecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz