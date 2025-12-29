TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Van kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2 MİLYON KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK

TOKİ'nin dev sosyal konut projesiyle en az 2 milyon vatandaş, afetlere dayanıklı, modern ve güvenli konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Projenin hayata geçmesiyle hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut ve kira fiyatlarında denge sağlanacak. Toplam değeri 1,5 trilyon lira olan proje, 300 sektörde ekonomik hareketliliği artıracak.

Projeye göre Hatay'da 13.289, Kahramanmaraş'ta 8.195, Malatya'da 9.609, Adıyaman'da 6.620, Gaziantep'te 13.890, Şanlıurfa'da 13.690, Diyarbakır'da 12.165, Adana'da 12.400, Elazığ'da 3.825, Osmaniye'de 2.990 ve Kilis'te 1.170 sosyal konut inşa edilecek. Ayrıca İstanbul'da TOKİ, ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasını hayata geçirerek şehirde sosyal konut seçeneklerini çeşitlendirecek.