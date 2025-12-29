TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ: TOKİ 500 bin sosyal konut Van kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

TOKİ kuraları, illere göre farklı tarihlerde yapılmaya devam ediyor. Van'da ise toplam 8.300 sosyal konut için kura heyecanı yaklaşırken, vatandaşlar sonucu merakla bekliyor. Projede 1+1 ve 2+1 daireler yer alacak. Kura çekiminin ardından Van'daki hak sahipleri, kendilerine ayrılan konutlara kavuşacak ve şehirde önemli bir sosyal konut hamlesi hayata geçmiş olacakPeki, TOKİ Van kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...
TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Van'da inşa edilecek konutlar için kura takvimi belli oldu. Açıklanan programa göre Van'daki kura çekimi 5 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Projede yer alan 1+1 ve 2+1 daireler, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratırken, hak sahipleri kura sonucunu merakla bekliyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından, Van'da sosyal konut projesi kapsamında ev sahibi olacak aileler netleşmiş olacak.
2 MİLYON KİŞİ EV SAHİBİ OLACAK
TOKİ'nin dev sosyal konut projesiyle en az 2 milyon vatandaş, afetlere dayanıklı, modern ve güvenli konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Projenin hayata geçmesiyle hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut ve kira fiyatlarında denge sağlanacak. Toplam değeri 1,5 trilyon lira olan proje, 300 sektörde ekonomik hareketliliği artıracak.
Projeye göre Hatay'da 13.289, Kahramanmaraş'ta 8.195, Malatya'da 9.609, Adıyaman'da 6.620, Gaziantep'te 13.890, Şanlıurfa'da 13.690, Diyarbakır'da 12.165, Adana'da 12.400, Elazığ'da 3.825, Osmaniye'de 2.990 ve Kilis'te 1.170 sosyal konut inşa edilecek. Ayrıca İstanbul'da TOKİ, ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasını hayata geçirerek şehirde sosyal konut seçeneklerini çeşitlendirecek.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?
Kura çekimlerinin ardından asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin listeler açıklandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana platform üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ'nin resmi web sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu kanallar üzerinden öğrenebilecek.