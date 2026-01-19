Haberler Yaşam Haberleri TOKİ’nin 500 bin konut projesinde 9 ilin kura tarihi açıklandı
Giriş Tarihi: 19.01.2026 13:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TOKİ tarafından hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. Bakan Murat Kurum, kura çekimlerinin hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen dev projede, başvurular geçtiğimiz haftalarda sona ererken 16 ilde kura çekimleri tamamlandı. Bu hafta ise 9 ilde daha kura çekimi yapılacak.

İŞTE KURA ÇEKİM TAKVİMİ

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre kura çekimleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek: 19 Ocak: Şanlıurfa, 21 Ocak: Trabzon – Tokat, 22 Ocak: Amasya, 23 Ocak: Manisa – Kastamonu – Sivas, 24 Ocak: Aydın ve 25 Ocak: Giresun. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Hak sahibi olan vatandaşlar, kura sonuçlarının ardından ödeme planı ve teslim tarihleriyle ilgili bilgilendirilecek.

