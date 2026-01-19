TOKİ’nin 500 bin konut projesinde 9 ilin kura tarihi açıklandı

Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen dev projede, başvurular geçtiğimiz haftalarda sona ererken 16 ilde kura çekimleri tamamlandı. Bu hafta ise 9 ilde daha kura çekimi yapılacak.

İŞTE KURA ÇEKİM TAKVİMİ

Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı takvime göre kura çekimleri şu tarihlerde gerçekleştirilecek: 19 Ocak: Şanlıurfa, 21 Ocak: Trabzon – Tokat, 22 Ocak: Amasya, 23 Ocak: Manisa – Kastamonu – Sivas, 24 Ocak: Aydın ve 25 Ocak: Giresun. Kura çekimleri TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Hak sahibi olan vatandaşlar, kura sonuçlarının ardından ödeme planı ve teslim tarihleriyle ilgili bilgilendirilecek.