TOKİ’ye 500 bin konut için 1 milyon soru! İşte vatandaşların en çok merak ettiği konu

VATANDAŞ EN ÇOK MEMLEKETLERİNDEKİ PROJELERİ MERAK ETTİ

TOKİ'ye yöneltilen soruların başında yeni projeler yer aldı. Vatandaşlar, ağırlıklı olarak yaşadıkları illerde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi talebinde bulundu.

Özellikle, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konut projesi büyük ilgi gördü. Bunun yanı sıra indirim kampanyaları, satışa sunulan projelerin detayları ve başvuru şartları da en çok merak edilen konular arasında yer aldı.

TOKİ'den konut sahibi olan vatandaşlar ise konut teslim tarihleriyle ilgili sorular yöneltti. TOKİ konutlarında yaşayanların istek, öneri ve şikayetleri ilgili birimlere iletilirken, yürütülen iletişim hizmeti dolayısıyla çok sayıda vatandaş teşekkür mesajı gönderdi.