TOLGA gökte geçit vermedi! MKE’nin yerli kalkanı tüm hedefleri yüzde 100 başarıyla vurdu

Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve savunma sanayii şirketlerinden temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 150 kişilik heyetin takip ettiği testlerde TOLGA'nın sergilediği performans büyük beğeni topladı.

Çok Katmanlı Yerli Savunma Kalkanı

MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi; sabit kanatlı kamikaze İHA'lar, dronlar, seyir füzeleri ve diğer asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirilmiş entegre yapısıyla dikkat çekiyor. "Etkili, Basit ve Ucuz" yaklaşımıyla tasarlanan sistem, modüler mimarisi sayesinde farklı tehdit seviyelerine karşı katmanlı koruma sağlıyor.

TOLGA; 12.7 mm ve 20 mm araç üstü ve sabit kuleli silah sistemleri, anti-dron mühimmatları, GÖKBÖRÜ AESA Radarı, akustik tespit sistemi, elektro-optik sensörler, elektronik karıştırma sistemi ve gelişmiş komuta kontrol altyapısıyla hava tehditlerine karşı komple bir çözüm sunuyor.

Önce Karıştırıyor, Sonra İmha Ediyor

Sistemin ilk savunma katmanında radar, elektro-optik sensörler ve jammer sistemi devreye giriyor. TOLGA, tehdit unsurlarını tespit ederek 10 kilometreye kadar elektronik karıştırma yöntemiyle etkisiz hale getirebiliyor. Elektronik müdahalenin yetersiz kaldığı durumlarda ise hard-kill sistemi devreye giriyor ve tehditler fiziksel olarak imha ediliyor.

MKE'nin geliştirdiği 12.7 mm, 20 mm ve 35 mm silah sistemleri ile parçacıklı anti-dron mühimmatları, hedef çevresinde oluşturduğu metal parçacık bulutuyla yüksek vuruş oranı sağlıyor. 35 mm mühimmat 3 bin metreye, 20 mm mühimmat bin metreye, 12.7 mm mühimmat ise 300 metreye kadar etkili angajman kabiliyeti sunuyor.

Lazer ve Füze Desteği Geliyor

Mobil Araç Platformu üzerine entegre edilen PMT-76 sistemleri ile hava tehditlerine karşı etkinliğini artıran TOLGA'ya, ilerleyen süreçte lazer silah sistemi ve ENFAL-17 füzesi de entegre edilecek. Böylece sistemin çok katmanlı savunma kapasitesi daha da güçlenecek.

Akıllı Komuta Kontrol Sistemi

Mobil ve sabit olarak kullanılabilen Komuta Kontrol Ünitesi sayesinde TOLGA'daki tüm unsurlar tek merkezden yönetilebiliyor. Uzaktan kontrol edilebilen sistem; manuel, yarı otonom ve tam otonom çalışma modlarıyla modern harp sahasının ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap veriyor. Yerli ve millî savunma sanayiinin yeni gözdesi TOLGA, Türkiye'nin alçak irtifa hava savunmasındaki caydırıcılığını önemli ölçüde artıracak sistemler arasında gösteriliyor.