TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi test atışlarında yüzde 100 başarı yakaladı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen son atış faaliyetinde üstün performans sergiledi. Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar ve beraberindeki Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) heyetinin katılımıyla yapılan testlerde TOLGA, tüm atışları başarıyla tamamlayarak yüzde 100 başarı sağladı.

SSB ile birlikte hazırlanan farklı harekât senaryolarında soft-kill ve hard-kill kabiliyetleri test edilen sistem, kamikaze dronlar ile sabit kanatlı insansız hava araçlarını başarıyla imha etti. Böylece TOLGA, modern savaş ortamında öne çıkan hava tehditlerine karşı yüksek etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Daha önce yabancı heyetler ve güvenlik güçlerinin katılımıyla gerçekleştirilen test atışlarında da tam not alan TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin, Türkiye'nin hava savunmasında etkili, basit ve ucuz (EBU) çözüm sunduğu vurgulandı. MKE, açıklamasında "Türkiye Yüzyılı'nda tam bağımsız savunma sanayii hedefi için millî gücümüzle üretmeye devam ediyoruz" mesajını paylaşarak, yerli ve milli savunma teknolojilerindeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör