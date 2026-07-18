Tolga’dan tam isabet!

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından mini ve mikro dronlar, sabit kanatlı İHA'lar, akıllı mühimmatlar ile seyir füzelerine karşı tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen atışlı test faaliyetinde adeta gövde gösterisi yaptı. TOLGA, oluşturulan 7 farklı tehdit senaryosunda tüm hava hedeflerini yüzde 100 başarı oranıyla etkisiz hale getirdi. Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve savunma sanayii şirketlerinden temsilcilerin yer aldığı yaklaşık 150 kişilik heyetin takip ettiği testlerde TOLGA'nın sergilediği performans büyük beğeni topladı. MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi; sabit kanatlı kamikaze İHA'lar, dronlar, seyir füzeleri ve diğer asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirilmiş entegre yapısıyla dikkat çekiyor. "Etkili, Basit ve Ucuz" yaklaşımıyla tasarlanan sistem, modüler mimarisi sayesinde farklı tehdit seviyelerine karşı katmanlı koruma sağlıyor. TOLGA; 12.7 mm ve 20 mm araç üstü ve sabit kuleli silah sistemleri, anti-dron mühimmatları, GÖKBÖRÜ AESA Radarı, akustik tespit sistemi, elektro-optik sensörler, elektronik karıştırma sistemi ve gelişmiş komuta kontrol altyapısıyla hava tehditlerine karşı komple bir çözüm sunuyor.

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