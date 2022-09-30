Tombala Nasıl Oynanır? Tombala Oyun Kuralları Neler, En Az Kaç Kişi ile Oynanır ve Kaç Taş Var?

Sevdikleriyle bir arada yeni yıla girecek kişilerin, yılbaşı akşamında en çok tercih ettiği oyunlardan birisi şüphesiz tombaladır. Birden fazla kişiyle bir arada oynanan bu oyun hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler ise tombala nasıl oynanır sorusuna cevap aramıştır. Yılbaşı akşamı severek oynanılan tombalada oyun kurallarının neler olduğu ve en az kaç kişi ile de oynandığı merak edilmiştir. Geceyi eğlenceli kılan tombala oyununun detaylarını merak eden kişiler, bu oyunda kaç adet taş olduğunu da araştırmıştır. Yılbaşı akşamlarının sevilen oyunu olan tombalaya dair detaylar...

TOMBALA NASIL OYNANIR?

Yılın son günü, 31 Aralığı 1 Ocak'a bağlayan gecelerde tombala oyunu, sıklıkla tercih edilmiştir. Sevdikleriyle unutulmaz bir yılbaşı akşamı geçirmek isteyen kişiler, tombala nasıl oynanır sorusuna cevap ararlar. Bu oyun, belirli sayıda bulunan numaralı taşlardan sırayla çekip, numaralı kağıtlara yerleştirerek oynanan bir oyundur. Kâğıt üzerindeki bütün numaraları dolduran ilk kişi ise oyunun kazanıdır. Bu oyunu oynamak için öncelikle belirli sayıda olan taşlar bir torbanın içerisine boşaltılır. Oyunu oynayacak kişi sayısı kadar kağıtlar hazırlanır. Herkese bir adet düşecek şekilde oyun kurulur. Oyunculardan birisi bu sayı torbasından bir sayı çeker ve o kağıdında o sayısı bulunan kişi, eşdeğer sayının üzerine taşı koyar. Bu şekilde torbadaki sayılar bitene kadar devam edilir ve sonunda sayıları ilk tamamlayan kişi kazanır.

TOMBALA OYUNU KURALLARI

Yılbaşı denildiğinde akıllara ilk gelen ve bu dönem ile eşleşen tombala oyunu, sıklıkla merak edilen oyunlar arasındadır. Tombala oyunu kuralları hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler, bu oyuna dair detayları araştırırlar. Tombala oyununda ilk kural, oyunda en az iki kişi kişinin olmasıdır. Bu oyunda öncelikle sayıların olduğu bir torba hazırlanır ve oyuncular torbadan çekilen sayının kendi kartlarında olup olmadığını kontrol ederler. Torbadaki taşlar bitene kadar oyuncular kartlarını dikkatlice kontrol ederler. Bu oyunda kartını ilk dolduran kişi kazanır. Bazen iki kişi aynı anda da oyunu bitirebilir. Bu durumda iki kişi kazanmış olur.

TOMBALA EN AZ KAÇ KİŞİ İLE OYNANIR?

Özellikle yılbaşı akşamlarında severek oynanan tombalanın nasıl oynandığı ve bu oyuna dair diğer detaylar merak edilir. Bu durumda tombala oyunu en az kaç kişi ile oynanır sorusu sıkça araştırılır. Kalabalık arkadaş grubunuzla veya ailenizle oynayabileceğiniz bu oyunda en az 2 kişinin olması gerekir. Tombalada kaç tane taş var sorusuna ise cevap olarak 1-90 sayılarını hesaba katarsak toplamda 90 adettir diyebiliriz.