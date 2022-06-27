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Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:51

Tomris filmi oyuncuları ve konusu: Tomris filmi karakterleri kimler, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Tomris filmi oyuncuları ve konusu: Tomris filmi karakterleri kimler, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Tomris filmi bugün TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Bozkırların efsane kraliçesinin hayat hikayesini anlatan yapım, savaş sahneleri ve tarihi bakışı açısı sebebiyle çok takdir edilmektedir. Yabancı yapım olan film Kazakistan yapımıdır. Oyuncu kadrosu ve karakterleriyle dikkat çekmektedir. Peki, Tomris filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

Türk sinema ve ekranlarında tarihi dizilerin rolü gittikçe artarken şimdi de TV'de Kazakistan yapımı Tomris filmi yayınlanacak. Vatandaşlar da filmin oyuncu kadrosunu ve nerede çekildiğini merak ediyor. Oyuncu kadrosu oyuncularıyla yapım oldukça dikkat çekmektedir. Peki, Tomris filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!

TOMRİS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris'in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.

TOMRİS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Almira Tursyn, Adil Akhmetov, Erkebulan Dairov, Aizhan Lighg, Eduardo Minett oyuncu kadrosunun önde gelen isimlerindendir.

TOMRİS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin nerede çekildiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

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Tomris filmi oyuncuları ve konusu: Tomris filmi karakterleri kimler, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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