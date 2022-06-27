Tomris filmi oyuncuları ve konusu: Tomris filmi karakterleri kimler, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Türk sinema ve ekranlarında tarihi dizilerin rolü gittikçe artarken şimdi de TV'de Kazakistan yapımı Tomris filmi yayınlanacak. Vatandaşlar da filmin oyuncu kadrosunu ve nerede çekildiğini merak ediyor. Oyuncu kadrosu oyuncularıyla yapım oldukça dikkat çekmektedir. Peki, Tomris filmi oyuncuları kim, konusu ne? İşte detaylar!
Tomiris, bozkırların efsanevi kraliçesi Tomiris'in hikayesini konu ediyor. Tomris, M.Ö 6. yüzyılda kocasının ölümü üzerine tahta geçmek zorunda kalır. Bu sırada İskit-Saka İmparatorluğu dağılmak üzeredir. Ancak onun askeri dehası, taktiksel ve siyasi becerileri imparatorluğun yeniden Orta Asya'nın hakimi haline gelmesini sağlar. Pers İmparatorluğu ile yaptığı savaşta ordusunu komuta eden Tomris, savaşı kazanıp Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı adını Türk ve dünya tarihine yazdırır.