Top oynarken beyin kanaması geçirdi: 11 yaşındaki çocuk Şehir Hastanesinde hayata tutundu

Balıkesir'de geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla top oynayan Devran Fırat, aniden bayılarak yere yığıdı. İhbar üzerine gelen Ambulansta ilk müdahalesi yapılan 11 yaşındaki Devran, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalede çocukluk çağında az rastlanan anevrizma tespit edildi. Buna bağlı beyin kanaması geçiren çocuğun tedavisi başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mert Nazik, Doç. Dr. Özcan Kocatürk ve Op. Dr. Yaser Özgündüz'ün yer aldığı ekip anjio yoluyla kanamaya sebep olan anevrizmayı tıkayarak hastayı açık cerrahi girişime ihtiyaç duymadan tedavi etti. Yaklaşık 5 yıldır 300'den fazla erişkin yaş grubunda anevrizma tedavisi yapılan Atatürk Şehir Hastanesi'nde ilk defa çocuk yaş grubunda bir hasta tedavi edilmiş oldu.

"BU YAŞLARDA ÇOK ENDER GÖRÜLÜR"

Bu tür durumların çocuk yaş grubunda nadir görüldüğünü belirten Atatürk Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mert Nazik, "Hastamız ani şuur kaybı ile başvurmuştu. Tomografide beyin kanaması tespit ettik. Bu yaş grubunda çok beklediğimiz bir durum değildi. Yaptığımız anjiyografik incelemede, beyin damarında anevrizma olduğunu gördük. Çocuklarda, travma olmaksızın bu tür anevrizmalar oldukça nadirdir" dedi. Anevrizmanın açık cerrahiye gerek kalmadan, anjio yöntemiyle özel cihazlar kullanılarak tedavi edildiğini ifade eden Nazik, "Uyguladığımız işlemle hastamızın tekrar kanama riskini ortadan kaldırdık. Takiplerinde herhangi bir sorun yaşanmadı. Şifa ile taburcu etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"HASTANEMİZDEN VE DOKTORLARIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Beyin kanaması geçiren oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Duygu Fırat ise yaşadıkları süreci anlattı. Anne Duygu Fırat, "Oğlumuz beyin kanaması geçirdiği için bu hastaneye geldik. Burada Mert hocamızla tanıştık ve bizi hızlıca anjioya aldı. Gerekli tüm işlemleri yaptı. Çok yakından ilgilendi. Hastane personeli ve doktorlarımızdan Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum."