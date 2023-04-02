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Giriş Tarihi: 2.4.2023 12:57

Topağaç’a 7’li masaya tepki pankartı

1982 anayasa referandumuna yüzde 80 ''hayır'', 2010'da yapılan referandumda da anayasa değişikliğine yüzde 90 oranında ''evet'' oyu kullanmasıyla gündeme gelen Sakarya Akyazı Topağaç'ta 14 Mayıs seçimleri için muhalefeti kızdıracak pankart asıldı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Topağaç’a 7’li masaya tepki pankartı

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından hazırlanan ve 7 Kasım 1982'de halk oyuna sunulan anayasa için yüzde 80 hayır, 12 Eylül 2010'da yapılan referandumda ise anayasa değişikliği için yüzde 90 evet oyu ile gündem olan Sakarya Akyazı'nın Topağaç Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde mahalle girişine çok konuşulacak pankart astı.

Asılan pankartta şu ifadeler dikkat çekti:
"1982 Anayasası'na hayır oyu veren demokrasi olan Topağaç Mahallemize
1-Hurdacı
2-HDP'liler
3-CHP yetkilileri
4-İYİ Parti yetkilileri
5-Saadet Partisi yetkilileri
6-Deva Partisi yetkilileri
7-Gelecek Partisi yetkilileri
8-Demokrat Parti yetkilileri giremez'

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Topağaç’a 7’li masaya tepki pankartı
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