Topağaç’a 7’li masaya tepki pankartı

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından hazırlanan ve 7 Kasım 1982'de halk oyuna sunulan anayasa için yüzde 80 hayır, 12 Eylül 2010'da yapılan referandumda ise anayasa değişikliği için yüzde 90 evet oyu ile gündem olan Sakarya Akyazı'nın Topağaç Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde mahalle girişine çok konuşulacak pankart astı.