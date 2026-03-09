SON DAKİKA: Tarihi tophane Çeşmesi’nde inanılmaz olay: 300 yıllık tarihi esere zarar verdi! Sebebi pes dedirtti!

Olay, 5 Mart Perşembe günü saat 00.30 sıralarında Tophane'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1732 yılında I. Mahmud döneminde inşaa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık 3 asırdır İstanbul'un önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı'nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi olarak bilinen tarihi yapının çevresinde gece saatlerinde O.G.Y. tarafından ateş yakıldı.
Yakılan ateş nedeniyle özellikle mermer yüzeylerin bazı kısımlarının karardığı görüldü. Tarihi esere verilen zarar çevrede bulunanların ve turistlerin tepkisini çekti. Çeşmede oluşan is ve kurumun temizlenmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ateşi yaktığı tespit edilen şüpheli O.G.Y.'yi gözaltına aldı.
'TARİHİ ESER OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'
Şüphelinin daha önceden 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme', 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle öldürme' suçlarından poliste 5 suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli O.G.Y., 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde "Isınmak için ateş yaktım tarihi eser olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi.
ÇEŞMENİN YANDIĞI ANLAR KAMERADA
Diğer yandan tarihi çeşmesinin yandığı anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde çeşmeden alevlerin yükseldiği ve vatandaşların uzaklaştığı anlar görülüyor. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Yaşananları kayda alan kişi ise ateş yakılmasına tepki gösteriyor.
'POLİS KONULMASINI İSTİYORUZ'
Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisi Yadigar Murat, "Kılıç Ali Paşa Camii din görevlisiyim. Çeşmemiz camimizin hemen yanında yer alıyor. Çok nadide bir eser. İstanbul'un üç büyük çeşmesinden bir tanesi, görüldüğü üzere bir sanat abidesi. Burası Tophane Çeşmesi. Düne kadar çeşmemiz burada sağlam duruyordu fakat akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, daha önce bizim camimizde de üç gün üst üste kitaplıkları yıktı, devirdi. Polis çağırdığımızda akli malul olduğu için herhangi bir işlem yapılamayacağını maalesef söylediler. Sanırım yasada böyle bir boşluk var ve bu tarz insanlar bu tarz yapılara zarar verebiliyorlar. Dün gece saatlerinde bizim güvenlik arkadaşımız burada bir alev fark edince hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber vermiş.
Şahsı o görmüş. O da artık arada herhalde kaçmış veya kaybolmuş. Buraya müdahale etmişler ama burası oldukça da bir zarar görmüş" dedi.Murat, "Güvenlik arkadaşımızın söylediği üzere sanırım gece 02.00-03.00 sıralarında olmuş. Burası turistik açıdan yoğun bir bölge. Buraya bir polis noktası konulmasını biz her açıdan çok istiyoruz.
Asayiş açısından, kamu düzeni açısından ve bu tarihi eserlerin yoğun olduğu bu bölgeye bir polis noktası muhakkak konulmalı. İstanbul'un üç büyük çeşmesi vardı; Üsküdar Meydanı'nda, Ayasofya'nın hemen yanında ve burası. Çok sanat değeri yüksek eserler. Bunları biz korumazsak bu şekilde olaylara maruz kalabiliyor" ifadelerini kullandı.