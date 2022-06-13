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Giriş Tarihi: 13.6.2022 10:41 Son Güncelleme: 13.6.2022 10:41

Topkapı Sarayı Nerede? Topkapı Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Topkapı Sarayı Nerede? Topkapı Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu döneminin 400 yıllık diliminde devletin kalesi olmuş Topkapı Sarayı, tarihi dokusu ve ihtişamlı mimarisi ile İstanbul’un en sık ziyaret edilen mekanlarından birisidir. Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul gezilerinde mutlaka gezip görmek istediği Topkapı Sarayına nasıl gidileceği merak edilen konulardan birisidir. Topkapı Sarayı nerede? Topkapı Sarayı hangi semtte? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanı tarihinin ilk müzesi olmasının yanı sıra, dünya genelindeki en büyük saray müzelerin arasında yer almaktadır. İstanbul'un gezilecek tarihi mekânların olmazsa olmazı Topkapı Sarayı hangi ilçede? Topkapı Sarayı'na nasıl gidilir? İşte detaylı bilgiler...

Topkapı Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Topkapı Sarayı Müzesi İstanbul'un Fatih ilçesinde, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan tarihsel İstanbul yarımadasının ucundaki Sarayburnu'nda yer alıyor.

Topkapı Sarayını bireysel olarak gezebilir yahut tür rehberleri eşliğinde grup gezilerine katılabilirsiniz. Eğer bireysel bir gezi düzenleyecekseniz, toplu taşıma yahut özel aracınızla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Topkapı Sarayı'na en hızlı şekilde gitmek için Kabataş – Bağcılar tramvay hattını kullanarak Sultanahmet durağında inip Topkapı Sarayı Müzesi'ne ulaşabilirsiniz.

Anadolu Yakasından gelenler, Kadıköy yahut Üsküdar'dan vapur veya motor ile Eminönü ya da Kabataş'a geçebilir, buradan Kabataş – Bağcılar tramvay hattını kullanarak Sultanahmet durağında inip Topkapı Sarayı'na ulaşabilirler. Anadolu Yakasından Topkapı Sarayı'na gitmenin bir diğer yolu ise Marmaray hattı kullanarak, Sirkeci durağında inip İstanbul Valiliği önüne gelip buradan sola doğru kıvrılan yolu takip ederek Gülhane Parkı girişinden tabelaları takip ederek Topkapı Sarayı'na ulaşabilirsiniz.

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Topkapı Sarayı Nerede? Topkapı Sarayı Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?
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