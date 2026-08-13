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Giriş Tarihi: 13.08.2026

Topkapı Sarayı’ndaki Aşçılar Mescidi’nde 170 yıl sonra ezan sesi yükseldi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Topkapı Sarayı’ndaki Aşçılar Mescidi’nde 170 yıl sonra ezan sesi yükseldi
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Osmanlı Devleti'nin yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı'nın içinde bulunan aşçıların kullanımı için yapılan ancak Dolmabahçe Sarayı'nın yapılması sonrasında yönetim merkezinin buraya taşınmasıyla kapanan Aşçılar Mescidi, 170 yıl sonra 7 Ağustos'ta kılınan Cuma namazıyla yeniden açıldı. Ahşap ağırlıklı bir yapı olan ve iki kattan oluşan Aşçılar Mescidi sadeliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Hızlıca restorasyonunu tamamladık. İbadete açtık. Burada çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz Topkapı Sarayı'nın açık olduğu saatlerde namazlarını kılabiliyor. Aşçılar Mescidi, 1856 yılında Dolmabahçe Sarayı'nın yapılıp Osmanlı yönetim merkezinin buraya taşınmasıyla sessizliğe bürünmüştü. Yaklaşık 150- 170 yıl kadar kapalı kaldı" dedi.

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#TOPKAPI SARAYI #OSMANLI DEVLETİ

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Topkapı Sarayı’ndaki Aşçılar Mescidi’nde 170 yıl sonra ezan sesi yükseldi
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