Topkapı Sarayı’ndaki Saat Müzesi‘ne yoğun ilgi

Millî Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nın dünyanın sayılı koleksiyonları arasında gösterilen saatleri, Has Ahırlar bölümünde oluşturulan Saat Müzesi'nde yeniden hayat buldu. Özgün yapısı korunan ve modern sergileme tekniklerine göre düzenlenen müzede, saat koleksiyonunun yüzde 80'i ilk kez özel bir seçki sunuyor. Müzede, Osmanlı dönemi saat ustalarından Ahmed Eflaki Dede ve Süleyman Leziz'in imzasını taşıyan eserlerin yanı sıra Sultan 2. Abdülhamid'e armağan edilen Rus yapımı 'grifon' figürlü masa saati, duvar saatleri, dönemin teknolojik yeniliklerini temsil eden oturtma saatler ve dünyada benzeri bulunmayan cep saatleri gibi nadide örnekler yer alıyor.Müzedeki eserler, Türk Saatleri, Boy Saatleri, Duvar Saatleri, Cep Saatleri, Masa Saatleri, Ölçüm Aletleri ile Atölye ve Tamir Aletleri gibi tematik başlıklar altında sınıflandırılıyor. Eserler, mekanik yapıları ve estetik detaylarına göre özel olarak tasarlanmış vitrinlerde sergileniyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı Topkapı Sarayı Saat Müzesi'nin açılışına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın yalnızca ölçülen bir kavram değil, medeniyetimizin estetik anlayışıyla yoğrulmuş bir değer olduğunu hatırlatan Topkapı Sarayı'nda Zaman ve Sanat Müzesi'nin düşünceye, sanata ve tarihe ilham olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan, paylaşımında, açılış programına ilişkin bir videoya da yer verdi.