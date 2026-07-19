Topkapı Sarayı’nın İkram ve Şifa Merkezi açıldı

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nda, restorasyon ve yeni teşhir düzenlemesi tamamlanan Şerbethane, yeniden ziyarete açıldı. 2010'da kapsamlı restorasyondan geçirilen Matbah-ı Amire yapıları, yaklaşık 15 yıllık kullanımın ardından müzecilik ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlendi. Geçen yıl yoğunlaşan çalışmalar, 2026'da küratoryal düzenleme, koleksiyon seçkisi ve yerleştirme uygulamalarının tamamlanmasıyla sonuçlandı. Restorasyon kapsamında tarihi doku korunarak taşıyıcı sistem güçlendirildi, bazalt taş döşemeler yenilendi, yeni vitrin sistemleri oluşturuldu ve bilgilendirme panoları tarihi yapıya uygun şekilde tasarlandı. Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda, Matbah-ı Amire yapılarının içinde yer alan yapı, yenilenen sergileme düzeniyle Osmanlı saray mutfağının şerbet, tatlı, macun, esans ve sunum kültürünü daha kapsamlı bir koleksiyonla ziyaretçilere sunuyor. Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Burada hem eserleri çoğaltmak, var olan eserleri yenilemek hem de mekânın restorasyonunu tamamlamak amacıyla yaklaşık 9 aylık çalışma yürüttük ve bugün itibarıyla tamamladık. Daha önce 174 olan eser sayısını 452'ye çıkardık" dedi. Osmanlı'da içeceklerin yanında tatlıların da burada hazırlandığını aktaran Kocaman, şunları kaydetti: "Hekimbaşı tarafından çeşitli macunlar ve benzeri ilaçlar da burada hazırlanıyordu. Burası sadece padişaha değil saraydaki görevlilere de hizmet veriyordu. Tatlıların yanında içecekler veriliyordu. Osmanlı'da önemli bir yer tutan aşure de burada hazırlanarak takdim ediliyordu."



SARAYIN ŞERBET VE TATLI MEKÂNI

Şerbethane, Osmanlı sarayında Helvahane'nin bir bölümü olarak faaliyet gösteriyor ve başta padişah olmak üzere saray halkı için baklava, helva, şerbet ve çeşitli tatlıların hazırlandığı merkezlerden biri olarak öne çıkıyor. Saray mutfağının yalnızca ikram geleneğini değil, şifa ve koku kültürünü de yansıtan Şifahane'de hekimbaşı denetiminde ilaç, macun ve esans üretimi de gerçekleştiriliyor. Yenilenen seçkide porselen nevruziyelikler, gümüş, tombak ve porselen aşure testileri, kapaklı tatlı hokkaları, Çin porseleni turşu küpleri, şerbet küpleri, şerbet bardakları, şerbet makramaları, buhurdanlar ve gülabdanlar gibi çok sayıda eser sergileniyor. Şerbethane, salı günleri dışında her gün 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.