Toplu taşıma araçlarında unutulan binlerce eşya açık artırmayla 1 milyon 366 bin liraya satıldı

İETT'ye ait otobüs, metrobüs, tramvay ve duraklarda yolcular tarafından unutulan, sahibi tespit edilemeyen, teslim alınmayan veya yasal muhafaza süreleri sona eren eşyalar satışa sunuldu. Aralarında cep telefonu, tablet, motosiklet kaskı, olta, tencere, ütü ve def gibi eşyaların da bulunduğu toplam 7 bin 566 ürün, Karaköy Gar Binası'nda açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı. İhalede 21 grupta toplam 7 bin 443 eşya 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu. Satışı gerçekleşmeyen grupta yer alan 123 cep telefonu ise 740 bin lira değer biçilmesine rağmen satılamadı. Karaköy'deki İETT binasında Komisyon Başkanı Samet Şeker'in yönetiminde gerçekleştirilen açık artırmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında yolcuların unuttuğu yaklaşık 120 bin eşyanın 40 bininin yeniden sahiplerine teslim edildiği belirtildi. İstanbulluların son 1 yılda İETT araçlarında en çok unuttuğu eşyaların başında İstanbulkart, cüzdan ve kimlik gelirken; en sıra dışı unutulan eşyalar arasında ise paten, gitar, abajur, süpürge, kask, olta, matkap, dron ve saç düzleştiricisi yer aldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör