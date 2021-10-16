Topluca “Evet” diyerek mutluluğa adım attılar

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Toplu Düğün Şöleni'nin bu sene 26.'sı gerçekleştirildi. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe pandemi sebebiyle kısıtlı sayıda davetli alındı. Radyocu Onur Sakar'ın sunduğu programa siyaset, iş, sanat ve medya dünyasından önemli isimler de iştirak etti.

Heyecanlı oldukları yüzlerine yansıyan gelin ve damatlar, volkan gösterisi ile müzik eşliğinde alana geldi.

Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar'ın kurucu belediye başkanı ve AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, "Yıllar önce böyle bir yola girdik. Allah razı olsun burada bunda bize en büyük yardımı Bağcılar halkı yaptı. Bağcılar'daki sanayici ve iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü tüm giderlerimizi onlar karşılıyorlardı. Rabbim hayırlı ve mübarek etsin. Yeni evlenenlere hayırlı ömürler ve rızıklar versin" dedi.



HİZMETİN MERKEZİNE İNSANI KOYDUK



Bağcılar'ın sosyal belediyeciliği en güzel uygulandığı ilçelerin başında geldiğini söyleyen İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ise "Bağcılar sosyal belediyecilikte sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin en ücra köşelerinde adını duyurmuş bir belediye. Yapılan bu hizmetler vatandaşa doğrudan yansıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yıllardır devam eden bu organizasyonda evlenen gelin ve damat kardeşlerimize de mutluluklar diliyorum" diye konuştu.



Ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise 'mutlu yuva huzurlu toplum' diye çıktıkları yolda 26. toplu evlendirme şölenini gerçekleştirdiklerini belirterek şöyle devam etti: Şu ana kadar 1100 çiftimizin yuva olmalarına, mutluluklarına ve güzel bir aile oluşturmalarına vesile olmuşuz. Bu işin temelini oluşturan iş adamlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bağcılar Belediyesi olarak kurulduğumuz 1992 yılından bugüne kadar hep bireylerin mutluluğunu hedefledik. Hizmetin merkezine insan koyduk. İnsan odaklı çalışmalara imza atmaya hep gayret ettik. Geldiğimiz noktada Bağcılar ailesinin mutluluğunu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu etmektedir"



ÜNLÜ İSİMLER NİKAH ŞAHİDİ OLDU



Konuşmaların ardından Başkan Çağırıcı, temsili olarak iki çiftin nikahını kıydı. Ahmet Koğu ve Emine Çelik çiftinin nikah şahitliğini; Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediyesi Meclis üyesi Ayşe Demirhan, gazeteci Erem Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, iş adamı Osman Hasan Cerit yaptı. Şaban Ekinci ve Ruken Savuci çiftinin şahitliğini ise Feyzullah Kıyıklık, sanatçı Aslı Hünel, oyuncu Sami Çelik, iş adamı Faruk Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü, Bağcılar müftü vekili Bülent Acun ve İnönü Mahallesi Muhtarı Saniye Doğan yaptı. Evlilik cüzdanlarının çiftlere verilmesinin ardından Müftü Vekili Acun, dua etti. Renkli görüntülere sahne olan şölende gelin ve damatlar, Aslı Hünel ile Sami Çelik'in söyledikleri şarkılarla dans ederken davetliler de doyasıya eğlendi.



ÇEYİZ SETLERİ HAYIRSEVERLERDEN



Dünya evine gerin çiftlere çekyattan çamaşır makinesine yemek takımından süpürgeye kadar bütün ihtiyaçlarından oluşan çeyiz paketi hediye edildi.