Toprağa gömülü lav tanksavar silahı bulundu

Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muş'un Hasköy ilçesi Koğuktaş köyü kırsalında, "Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar" operasyonu yapıldı.

Jandarma komandoların katıldığı operasyon kapsamında, toprağa gömülü vaziyette, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen mühimmat tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandolar tarafından yapılan kazıda, toprağa gömülü iki lav tanksavar silahı, 7 el bombası, bir kalıp plastik patlayıcı, üç kilogram plastik patlayıcı malzemesi ele geçirildi.