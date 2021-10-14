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Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:59 Son Güncelleme: 14.10.2021 11:00

Toprağa gömülü lav tanksavar silahı bulundu

MURAT YILDIRIM
Toprağa gömülü lav tanksavar silahı bulundu

Muş'un Hasköy ilçesi Koğuktaş köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya ait olduğu tespit edilen lav silahı, el bombası ve plastik patlayıcı ele geçirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Muş'un Hasköy ilçesi Koğuktaş köyü kırsalında, "Eren-4 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Çapar" operasyonu yapıldı.

Jandarma komandoların katıldığı operasyon kapsamında, toprağa gömülü vaziyette, terör örgütüne ait olduğu tespit edilen mühimmat tespit edildi. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından komandolar tarafından yapılan kazıda, toprağa gömülü iki lav tanksavar silahı, 7 el bombası, bir kalıp plastik patlayıcı, üç kilogram plastik patlayıcı malzemesi ele geçirildi.

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Toprağa gömülü lav tanksavar silahı bulundu
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