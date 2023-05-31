Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Arsin İlçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın alt yapı çalışmalarında beton boru döşenmek için açılan 3 metre derinliğindeki çukura boru yerleştiren inşaat işçisi Osman Remzi Suiçmez (48) zeminin kayması sonucu toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnşaatta çalışan iş arkadaşları ise Suiçmez'i toprak altından çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Suiçmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Suiçmez'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Olay yerine gelen ve üzücü bir olay yaşadıklarını dile getiren Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, "İnşaatta ki altyapı çalışmalarında ki kazısı sırasında iş makinasının dönmesiyle beraber kendi çalışırken hafriyatın yukarıdan üzerine gelmesi neticesinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Üzücü bir iş kazası. Rabbim ailesine sabır versin." dedi.