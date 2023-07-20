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Giriş Tarihi: 20.7.2023 10:37

Toprak Bebek morgda kaldı

Antalya'da götürüldüğü sağlık merkezinde öldüğü anlaşılan ve vücudunda darp izleri tespit edilen bir yaşındaki Toprak beleğin annesi Aygül Çelik ile sevgilisi Ahmet Önal “Kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toprak bebeğin cesedi ise kimse almadığı için morgda bekletiliyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Toprak Bebek morgda kaldı
Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde yaşana Ahmet Önal. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Çelik ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimine sağlayan Ahmet Önal. ile Aygül Çelik'in zaman zaman tartıştığı iddia edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Anne Aygül Çelik.öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.'nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını görünce bebeği Aksu Semt Polikliği'ne götürdü. Burada yapılan muayenede bebeğin vücudunda morluklar olduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliğine gelen polis ekipleri anne Aygül Çelik.'yi hastanede, Ahmet Önal çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR
Gelişmelerin ardından Toprak Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Anne Aygül Çelik. ve Ahmet Önal. ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Aygül Çelik ve Ahmet Önal kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek Toprak bebeğin niçin öldüğünü bilmediklerini şiddet ve benzeri hiçbir şey yapmadıklarını söylediler.
Gelişmelerin ardından Cinayet Büro Amirliği görevlilerince dosyayı devraldı Anne Aygül Çelik.ve Ahmet Önal gözaltına alındı. Savcılık tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CENAZESİ ALINMADI
Adli tıpta otopsisi yapılan Toprak bebeğin cenazesinin almadığı öğrenildi. Yetkililer yasa gereği 15 gün beklemenin ardından yakılarını almaması durumunda Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından mezarlığın kimsesizler bölümünde toprağa verileceği kaydedildi.

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Toprak Bebek morgda kaldı
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