Toprak Bebek morgda kaldı

TUTUKLANDILAR

Gelişmelerin ardından Toprak Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Anne Aygül Çelik. ve Ahmet Önal. ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Aygül Çelik ve Ahmet Önal kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek Toprak bebeğin niçin öldüğünü bilmediklerini şiddet ve benzeri hiçbir şey yapmadıklarını söylediler.

Gelişmelerin ardından Cinayet Büro Amirliği görevlilerince dosyayı devraldı Anne Aygül Çelik.ve Ahmet Önal gözaltına alındı. Savcılık tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



CENAZESİ ALINMADI

Adli tıpta otopsisi yapılan Toprak bebeğin cenazesinin almadığı öğrenildi. Yetkililer yasa gereği 15 gün beklemenin ardından yakılarını almaması durumunda Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından mezarlığın kimsesizler bölümünde toprağa verileceği kaydedildi.