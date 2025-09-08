Toprak evin damı çöktü: 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Porsuk Mahallesi'ndeki toprak evin damının çökmesi sonucu, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında kalanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıktı, bazıları da ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11), müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AFAD ekipleri, göçüğün nedenini belirlemek için araştırma başlatırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.