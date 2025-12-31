Toprak Razgatlıoğlu kimdir? O Ses Türkiye konuğu Toprak Razgatlıoğlu aslen nereli, kaç yaşında, evli mi?

Türk motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Razgatlıoğlu, 16 yaşındayken İstanbul Park'ın pist rekorunu kırarak Türkiye şampiyonu oldu. 2013 ve 2014 sezonlarında Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta yarıştı. 2015'te Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nı kazandı ve 2017'de Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı. 2018'de Superbike Dünya Şampiyonası takımlarından Kawasaki ile anlaştı. İki sezonda sırasıyla dokuzuncu ve beşinci oldu. 2020'de Yamaha ile anlaştı. 2021 Superbike Dünya Şampiyonası'nı kazanarak, bunu başaran ilk Türk yarışçı oldu ve Jonathan Rea'nın altı yıllık hakimiyetine son verdi. 2024'te BMW Motorrad ile sözleşme imzalayan Razgatlıoğlu, aynı sezonda markaya ilk şampiyonluğunu kazandırdı ve 2025'te de bu başarısını tekrarlayarak üçüncü kez Dünya Şampiyonu oldu.

2026 sezonunda MotoGP takımlarından Pramac Yamaha adına yarışacak olan Razgatlıoğlu, Türkiye'den gelen ilk MotoGP sürücüsü olacak. Ayrıca Ben Spies'tan bu yana MotoGP gridine katılan ilk Superbike şampiyonu ve Cal Crutchlow'dan bu yana MotoGP'ye geçiş yapan ilk Superbike sürücüsü olacak.