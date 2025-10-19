Haberler Yaşam Haberleri Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? World Superbike Şampiyonası ana yarışı takip ediliyor
Giriş Tarihi: 19.10.2025 13:34 Son Güncelleme: 19.10.2025 13:40

2025 Dünya Superbike Şampiyonası kapsamında ülkemizi temsil eden Toprak Razgatlıoğlu Bulega ile yaşadığı olaydan sonra ana yarışa hazırlanıyor. Yarışı önde götüren genç yeteneğin yarış dışı kalmasına neden olan İtalyan rakip izleyenlerin tepkisi ile karşı karşıya. Ana yarışa kalan şampiyonluk için heyecan dorukta. Peki Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? World Superbike Şampiyonası ana yarışı takip ediliyor

2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) temsilcimiz milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, önde olduğu yarışta rakibinin yaptığı skandal hareket sonucu düştü ve pist dışında kaldı. Oldukça tepki çeken bu hareket sonrası Bulega uzun tur cezası aldı. Gözler ana yarışta. İşte, Toprak Razgatlıoğlu yarışı saati ve canlı yayın kanalı:

MİLLİ MOTOSİKLETÇİYE SKANDAL HAREKET!

İspanya'da gerçekleşen 2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) kapsamında yarışan ve iki şampiyonluğu bulunan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu superpole yarışında rakibi Nicolo Bulega tarafından yarış dışı bırakıldı.

Yarışı önde götürdüğü sırada rakibi tarafından düşürülen genç yetenek pist dışına çıktı. İtalyan rakip yaptığı hareketiyle tepki çekerken seyirciler tarafından yuhalandı ve uzun tur cezası aldı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN?

Toprak Razgatlıoğlu, 2025 World Superbike kapsamında 19 Ekim Pazar günü saat 12.00'de superpole yarışına çıktı. Yaşadığı skandal hareket sonrası rakibiyle farkı 22 puana düşen milli motosikletçi sezonun ana yarışı için saat 15.00'te pistte olacak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI HANGİ KANALDA?

Milli motosikletçinin yarışı Red Bull TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Razgatloğlu'nun Superpole yarış sonucuyla 2025 dünya şampiyonluğu için bu yarışta ilk 7'de olmasıyla sadece 3 puana ihtiyacı var.


