Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? World Superbike Şampiyonası ana yarışı takip ediliyor

2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) temsilcimiz milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, önde olduğu yarışta rakibinin yaptığı skandal hareket sonucu düştü ve pist dışında kaldı. Oldukça tepki çeken bu hareket sonrası Bulega uzun tur cezası aldı. Gözler ana yarışta. İşte, Toprak Razgatlıoğlu yarışı saati ve canlı yayın kanalı:
İspanya'da gerçekleşen 2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) kapsamında yarışan ve iki şampiyonluğu bulunan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu superpole yarışında rakibi Nicolo Bulega tarafından yarış dışı bırakıldı.
Toprak Razgatlıoğlu, 2025 World Superbike kapsamında 19 Ekim Pazar günü saat 12.00'de superpole yarışına çıktı. Yaşadığı skandal hareket sonrası rakibiyle farkı 22 puana düşen milli motosikletçi sezonun ana yarışı için saat 15.00'te pistte olacak.
Milli motosikletçinin yarışı Red Bull TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Razgatloğlu'nun Superpole yarış sonucuyla 2025 dünya şampiyonluğu için bu yarışta ilk 7'de olmasıyla sadece 3 puana ihtiyacı var.