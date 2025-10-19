Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? World Superbike Şampiyonası ana yarışı takip ediliyor

2025 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) temsilcimiz milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, önde olduğu yarışta rakibinin yaptığı skandal hareket sonucu düştü ve pist dışında kaldı. Oldukça tepki çeken bu hareket sonrası Bulega uzun tur cezası aldı. Gözler ana yarışta. İşte, Toprak Razgatlıoğlu yarışı saati ve canlı yayın kanalı: