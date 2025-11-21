Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman? 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ve Toprak Razgatlıoğlu yarış tarihi

İlk test sürüşünü 18 Kasım'da gerçekleştiren Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçecek. Milli motosikletçimizin MotoGP kapsamındaki ilk resmi yarışına çıkacağı tarih ise Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman sorusuyla araştırılıyor. İşte 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ve Toprak Razgatlıoğlu yarış tarihi;
2026 MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?
2026 MotoGP sezonu, 27 Şubat - 1 Mart tarihlerindeki Tayland GP ile başlıyor.
2026 sezonu, 22 Grand Prix ile oldukça yoğun bir programa sahip. Sezonun en dikkat çekici yeniliği ise Arjantin GP'nin çıkarılması ve yerine 22 yıl sonra Brezilya GP'nin geri dönüşü oldu. Açılış bölümü Asya ve Amerika kıtalarında yapılırken, Avrupa yarışı ise sezonun üçüncü ayında başlıyor.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN YARIŞI NE ZAMAN?
Toprak Razgatlıoğlu, 1 Mart 2026'da Tayland GP ile ilk resmi MotoGP yarışına çıkacak. Böylece MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu olacak.
İşte yarış takvimi;
|#
|Tarih
|Yarış
|Pist
|1
|27 Şubat - 1 Mart
|Tayland GP
|Chang
|2
|20-22 Mart
|Brezilya GP
|Autódromo Internacional Ayrton Senna
|3
|27-29 Mart
|ABD GP
|Circuit of the Americas
|4
|10-12 Nisan
|Katar GP
|Lusail
|5
|24-26 Nisan
|İspanya GP
|Jerez
|6
|8-10 Mayıs
|Fransa GP
|Bugatti
|7
|15-17 Mayıs
|Katalonya GP
|Barcelona-Catalunya
|8
|29-31 Mayıs
|İtalya GP
|Mugello
|9
|5-7 Haziran
|Macaristan GP
|Balaton Park
|10
|19-21 Haziran
|Çekya GP
|Brno
|11
|26-28 Haziran
|Hollanda GP
|TT Circuit Assen
|12
|10-12 Temmuz
|Almanya GP
|Sachsenring
|13
|7-9 Ağustos
|Britanya GP
|Silverstone
|14
|28-30 Ağustos
|Aragón GP
|MotorLand Aragón
|15
|11-13 Eylül
|San Marino GP
|Misano
|16
|18-20 Eylül
|Avusturya GP
|Red Bull Ring
|17
|2-4 Ekim
|Japonya GP
|Mobility Resort Motegi
|18
|9-11 Ekim
|Endonezya GP
|Mandalika
|19
|23-25 Ekim
|Avustralya GP
|Phillip Island
|20
|30 Ekim - 1 Kasım
|Malezya GP
|Sepang
|21
|13-15 Kasım
|Portekiz GP
|Algarve
|22
|20-22 Kasım
|Valencia GP
|Ricardo Tormo