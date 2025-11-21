Haberler Yaşam Haberleri Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman? 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ve Toprak Razgatlıoğlu yarış tarihi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu geçtiğimiz günlerde ilk resmi MotoGP Dünya Şampiyonası testini 18. sırada tamamladı. Temsilcimizin Dünya Şampiyonası’nda hangi tarihte yarışacağı ise merak konusu oldu. Peki, Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman? İşte 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ve Toprak Razgatlıoğlu yarış tarihi.

Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman? 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ve Toprak Razgatlıoğlu yarış tarihi

İlk test sürüşünü 18 Kasım'da gerçekleştiren Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçecek. Milli motosikletçimizin MotoGP kapsamındaki ilk resmi yarışına çıkacağı tarih ise Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışı ne zaman sorusuyla araştırılıyor. İşte 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ve Toprak Razgatlıoğlu yarış tarihi;

2026 MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2026 MotoGP sezonu, 27 Şubat - 1 Mart tarihlerindeki Tayland GP ile başlıyor.

2026 sezonu, 22 Grand Prix ile oldukça yoğun bir programa sahip. Sezonun en dikkat çekici yeniliği ise Arjantin GP'nin çıkarılması ve yerine 22 yıl sonra Brezilya GP'nin geri dönüşü oldu. Açılış bölümü Asya ve Amerika kıtalarında yapılırken, Avrupa yarışı ise sezonun üçüncü ayında başlıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN YARIŞI NE ZAMAN?

Toprak Razgatlıoğlu, 1 Mart 2026'da Tayland GP ile ilk resmi MotoGP yarışına çıkacak. Böylece MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu olacak.

İşte yarış takvimi;

# Tarih Yarış Pist
1 27 Şubat - 1 Mart Tayland GP Chang
2 20-22 Mart Brezilya GP Autódromo Internacional Ayrton Senna
3 27-29 Mart ABD GP Circuit of the Americas
4 10-12 Nisan Katar GP Lusail
5 24-26 Nisan İspanya GP Jerez
6 8-10 Mayıs Fransa GP Bugatti
7 15-17 Mayıs Katalonya GP Barcelona-Catalunya
8 29-31 Mayıs İtalya GP Mugello
9 5-7 Haziran Macaristan GP Balaton Park
10 19-21 Haziran Çekya GP Brno
11 26-28 Haziran Hollanda GP TT Circuit Assen
12 10-12 Temmuz Almanya GP Sachsenring
13 7-9 Ağustos Britanya GP Silverstone
14 28-30 Ağustos Aragón GP MotorLand Aragón
15 11-13 Eylül San Marino GP Misano
16 18-20 Eylül Avusturya GP Red Bull Ring
17 2-4 Ekim Japonya GP Mobility Resort Motegi
18 9-11 Ekim Endonezya GP Mandalika
19 23-25 Ekim Avustralya GP Phillip Island
20 30 Ekim - 1 Kasım Malezya GP Sepang
21 13-15 Kasım Portekiz GP Algarve
22 20-22 Kasım Valencia GP Ricardo Tormo
