Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman? 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası ve Toprak Razgatlıoğlu yarış tarihi

2026 MOTOGP DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2026 MotoGP sezonu, 27 Şubat - 1 Mart tarihlerindeki Tayland GP ile başlıyor.

2026 sezonu, 22 Grand Prix ile oldukça yoğun bir programa sahip. Sezonun en dikkat çekici yeniliği ise Arjantin GP'nin çıkarılması ve yerine 22 yıl sonra Brezilya GP'nin geri dönüşü oldu. Açılış bölümü Asya ve Amerika kıtalarında yapılırken, Avrupa yarışı ise sezonun üçüncü ayında başlıyor.