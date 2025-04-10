Torbacılara narko hançer darbesi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine ve gruplarına yönelik çalışma başlattı. Merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinin kesiştiği Feritköşk Mahallesi'nde başta metruk yapılar olmak üzere, binaların çatı katları ile ara sokaklarda yaklaşık 300 polisten oluşan 25 ekip ile "Narko Hançer" adı ile uygulama yapıldı. 8 uygulama noktası ile mahalle giriş ve çıkışlara kapatılarak, durdurulan araçlarda dedektör köpekler ve alanında uzman personel ile arama yapıldı. Aramalarda 3.5 kilogram esrar, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 175 kök hintkeneviri ele geçirildi, bazı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Uygulamada ayrıca 9 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.