Torbalı ihracatta İzmir’i solladı

Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) verilerine göre, İzmir, 2024 yılında 13.6 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan dördüncü ili unvanını, 14 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Ankara'ya kaptırdı. İzmir'in ihracatındaki bu genel gerileme, kentin ekonomik dinamizminin sorgulanmasına yol açarken, aynı dönemde Torbalı'nın ihracat performansı kentin genel tablosundan ayrıştı. Torbalı 2.1 milyar dolar ihracatı ile İzmir'in toplam ihracatının yüzde 15'ini tek başına gerçekleştirdi ve Eskişehir, Trabzon, Kahramanmaraş ve Samsun gibi 65 ili geride bıraktı. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Torbalı, sahip olduğu sanayi gücü, lojistik avantajları ve girişimci ruhuyla sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de ihracatta yükselen yıldızlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı" dedi.