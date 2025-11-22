Tornavidalı hırsız 15 ATM’yi soydu

İSTANBUL'da kafasına kask takıp yüzünü gizleyen ve tornavida kullanarak ATM'lerden para çalan 36 yaşındaki T.K. yakalandı. 21 Nisan ve 18 Kasım tarihleri arasında bir bankanın 15 farklı ATM'sinde toplam 38 hırsızlık olayı yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, ATM'ye gelen kasklı bir şüphelinin para yatırıyor gibi davranarak üzerinde taşıdığı tornavida ve benzeri aletlerle hırsızlık yaptığı belirlendi. Hırsızın çeşitli suçlardan 9 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki T.K. olduğu saptandı. Esenyurt'taki adresinde yakalanan şüphelinin 38 ayrı hırsızlık olayında ATM'lerden toplam 199 bin 760 lira çaldığı belirlendi. Şüpheli T.K. tutuklandı.