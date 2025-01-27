Torun vahşeti

Mersin'in Mut ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Hüseyin Ateş (19), tartıştığı babaannesi Gülizar (70) ve dedesi Hüseyin Ateş'i (74) bıçakla boğazlarını keserek öldürdü. Cezaevinden 3 gün önce çıktığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Yokuşlu Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin (74) ile Gülizar Ateş'in (67) yaşadığı evde kalan torun Hüseyin Ateş, dedesi ve babaannesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.Tartışmada Hüseyin Ateş eline aldığı bıçakla hem babaannesinin hem de dedesinin boğazını kesti. Komşuların gürültüleri duyarak haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.Gülizar ve Hüseyin Ateş'in cansız bedenleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, torun Hüseyin Ateş'i kaçtığı evden 1 kilometre uzaklıkta yakalayarak gözaltına aldı. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Ateş'in 'tehdit' suçlamasıyla 3 gün cezaevinde kaldığı ve 3 gün önce tahliye olduğu belirtildi. Babasının da 4 yıl önce sahte içkiden hayatını kaybettiği kaydedilen şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.