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Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:43 Son Güncelleme: 23.06.2026 10:57

Torunu için böbreğini vermişti, hayat mücadelesini kaybetti

Trabzon’un Düzköy ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Travacı, 8 yıl önce böbrek hastası torununa böbreğini bağışladı. Naklin ardından torununu kaybeden Travacı, yıllar içinde kendi sağlık sorunlarıyla mücadele etti, diyaliz tedavisi gördü ve kansere yenik düştü.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Torunu için böbreğini vermişti, hayat mücadelesini kaybetti
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Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Taşocağı Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Travacı'nın vefatı, ailesini ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. Fedakârlığı ve yardımseverliğiyle tanınan Travacı'nın yaşam öyküsü, geride hüzün dolu bir iz bıraktı. Yaklaşık 8 yıl önce böbrek hastası olan torunu Özlem'in yeniden sağlığına kavuşabilmesi için hiç düşünmeden organ bağışında bulunan Mehmet Travacı, Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen nakil sürecinde torununa böbreğini verdi. Ancak Özlem, nakil sonrası gelişen süreçte yaşamını yitirdi.

Bu acının ardından kendi sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye başlayan Travacı'nın sağlık durumunun zamanla kötüleştiği öğrenildi. Bir süre sonra diyaliz tedavisi görmek zorunda kalan Travacı, ilerleyen dönemde kansere yakalandı. Yakınlarının aktardığına göre yaşadığı tüm zorluklara rağmen yaşam mücadelesini sürdüren Mehmet Travacı, hastanede devam eden tedavisine rağmen hayatını kaybetti. Düzköy'de büyük üzüntü yaratan vefat haberi sonrası çok sayıda kişi taziye mesajı paylaşırken, Mehmet Travacı torununa umut olmak için yaptığı fedakârlıkla hafızalarda yer etti.

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