Toz fırtınası ve sağanak geliyor

Yurt genelinde sıcak havalar etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'un batı ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Doğu Anadolu'nun doğusunda da 4 gün boyunca toz taşınımı yaşanacak.

4 GÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, sağanak yağışın ve toz taşınımının detaylarını SABAH'a anlattı. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da görülecek toz taşınımının, daha çok Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde etkili olacağını belirten Adil Tek, "Toz, yurdun güneydoğusundan geliyor. Van ve Hakkâri civarında daha yüksek konsantrasyon olacak. Konya, Diyarbakır ve Şanlıurfa civarlarında ise konsantrasyon daha düşük seviyelerde. Bu toz taşınımı pazartesi gününe kadar etkili olacak" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA YAĞMUR

Marmara Bölgesi'nde beklenen yerel sağanak yağışlara ilişkin bilgi veren Adil Tek, "Pazar günü İstanbul'un kuzey ve batı kesimlerinde, özellikle Şile, Beykoz, Sarıyer ve Çatalca ilçelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış olabilir. Dar alanda yüksek miktarda yağış bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Gülnur AYDOĞMUŞ - Rüveyda ÖZÇELİK / SABAH