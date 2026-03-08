Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç Halep’te konuştu: Dün olduğu gibi bugün de kardeşlerimizin yanındayız!

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Metin Genç başkanlığındaki heyet, Ramazan ayı vesilesiyle Suriye'nin Halep şehrinde düzenlenen "Kardeşlik İftarı" programına katılmak üzere bölgede bir dizi ziyaret ve etkinlik gerçekleştirdi.

Program kapsamında ilk olarak Kilis Valisi Sayın Ömer Kalaylı ziyaret edildi. Ardından Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye'ye geçilerek Azez bölgesindeki El Aramil Kampı ziyaret edildi, kampta yaşayan şehit ailelerine yardım kolileri dağıtıldı.

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz'i ziyaret etti, ardından Halep Valisi Sayın Azzam Gharib ile görüşme gerçekleştirildi. Ziyaretlerde bölgedeki insani çalışmalar ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu güçlendirmek amacıyla Halep'in Mogambo Mahallesi'nde bulunan İnşaa Çarşısı'nda 1.000 kişilik iftar programı düzenlendi.

Başkan Genç Halepʼte konuştu:

"KARDEŞLİĞİMİZ RAMAZAN SOFRASINDA PEKİŞİYOR"

Suriyeʼnin Halep kentine giderek Eşrefiye Mahallesiʼnde kurulan iftar sofrasına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye ile Suriye halkı arasındaki kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaparak, Ramazanʼın paylaşma ve birlik ruhunun Halepʼte kurulan sofralarda daha da güçlendiğini ifade etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriyeʼnin Halep kentine bağlı Eşrefiye Mahallesiʼnde Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofraları, yüzlerce kişiyi aynı masa etrafında buluşturmaya devam ediyor.

Yardım çalışmalarını yerinde incelemek ve iftar programına katılmak amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AKParti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı Seyit

Hisoğlu, bazı meclis üyeleri ve belediye yöneticilerinden oluşan heyetle Halepʼe gitti.

İftar programında konuşan Başkan Genç, Ramazanʼın birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak Trabzonʼdan gelen heyetle birlikte Halep halkıyla aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

"BAĞIMSIZLIK İÇİN VERİLEN MÜCADELEYİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Başkan Genç, Türkiyeʼnin her zaman mazlumların yanında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şuanda Halepʼte kardeşlerimizle birlikte aynı ramazan sofrasında bir arada bulunmanın huzurunu yaşıyoruz. Trabzonʼdan gelen heyetimizle birlikte bu mübarek ayın bereketini paylaşmak, gönül köprülerimizi daha da güçlendirmek için buradayız. Bu toprakların bağımsızlığı ve halkının onurlu mücadelesi için verilen çabayı yürekten kutluyorum. Bu uğurda hayatını kaybeden şehitlerimize Cenab-ı Allahʼtan rahmet diliyor, mücadelede yer alan gazilerimizi de saygı ve minnetle selamlıyorum. İçlerinde bir kısmının bugün iftar soframızda bulunması bizim için ayrıca anlamlıdır.

"TÜRK MİLLETİ OLARAK KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ"

Başkan Genç sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriyeʼnin ve Halepʼin bu haklı mücadelesini sürecin başından itibaren kararlılıkla takip eden ve güçlü şekilde destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanʼa da Halepʼten, bu iftar sofrasından şükranlarımızı sunuyorum. Bizler bu toprakların insanlarıyız.

Emperyal güçlerin bölgemizde kurmak istediği oyunları bozmak için dün olduğu gibi bugün de yarın da Türk milleti olarak kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu dayanışmanın güzel bir örneğini, birçok şehirde olduğu gibi Halepʼte de Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarıyla göstermenin gayreti içerisinde olacağız.

BAŞKAN GENÇʼTEN SURİYEʼDE ÇADIR KENTE ZİYARET

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Halep'te düzenlenen iftara katılmak üzere Suriye'ye giden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, savaş mağduru Suriyelilerin yaşadığı Shamarin çadır kentini ziyaret etti.

Trabzon Büyükşehi rBelediyesi ,Ramazan boyunca Halepʼin Eşrefiye Mahallesiʼnde yüzlerce savaş mağduruna iftar veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, organizasyonu yerinde incelemek üzere Trabzon Valisi Tahir Şahin, AKParti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar İlçe Başkanı SeyitHisoğlu, bazı meclis üyeleri ve belediye yöneticilerinden oluşan yaklaşık 25 kişilik heyetle dün Suriyeʼye gitti. Sabah uçakla

Trabzonʼdan Gaziantepʼe giden heyet, buradan kara yoluyla Kilisʼe geçerek Vali Ömer Kalaylıʼyı ziyaret etti.

SAVAŞ MAĞDURLARIYLA BULUŞTU

Kilisʼten Öncü pınar Sınır Kapısıʼnı geçerek Suriyeʼye ulaşan Trabzon heyeti, ilk olarak Shamarin çadır kentini Kilisʼten Öncüpınar Sınır Kapısıʼnı geçerek Suriyeʼye ulaşan Trabzon heyeti, ilk olarak Shamarin çadır kentini ziyaret etti.

Başkan Genç, burada Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilen yardım dağıtımına katılarak, kampta yaşayan savaş mağduru Suriyelilerle sohbet etti ve Ramazan ayının başta mazlum coğrafyalar olmak üzere tüm dünyada barış ve huzura vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.



Trabzon heyeti buradan Halepʼe geçerek Türkiyeʼnin Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz ve Halep Valisi Azzam Garibʼi ziyaret etti.