Haberler Yaşam Haberleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten sözde komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki
Giriş Tarihi: 10.07.2026 20:50 Son Güncelleme: 10.07.2026 20:56

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten sözde komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, komedyenlik adı altında İslam diniyle dalga geçen Deniz Göktaş'a sert tepki gösterdi. Belediye Meclisi'nde konuşan Metin Genç, İslam'a yönelik hadsiz ifadeleri özgürlük adı altında savunmaya çalışanlara seslenerek, "Benim peygamberimle, inancımla, ayetimle alay ediliyor, sesimiz çıkmıyor. Bu konu siyasetin çok üstündedir" ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç’ten sözde komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki
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Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile kendince alay etmeye çalışan ve dini değerleri aşağılayan sözde komedyen Deniz Göktaş gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"BU KONU TÜRKİYE'NİN KONUSUDUR"

Sözde komedyen Deniz Göktaş'a bir tepki de Trabzon Belediye Meclisi'nde geldi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Göktaş hakkında konuşmasının engellenmesi üzerine, "Elbette konuşacağız, niye bu kadar gürültü koparıyorsunuz? Bu konu meclisin de, Trabzon'un da, Türkiye'nin de konusudur" dedi.

"SES ÇIKARMAZSAK DAHA FAZLASI OLUR"

"Bu konuda ses çıkarmazsak daha fazlası olur" diyen Başkan Genç, "Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Benim dini değerlerimle kimse alay edemez! Bunun özgürlükle, hürriyetle asla alakası yoktur. Charlie Hebdo denen yabancılar peygamberimize hakaret ederken ortalığı ayağa kaldırıyorduk. Şimdi kendi içimizde inancımızla, ayetimizle alay ediliyor, sesimiz çıkmıyor ya! Bırakın konuşsun herkes, hepimiz konuşalım" ifadelerini kullandı.

"BURADA SİYASET YAPMIYORUZ"

Dini değerlere yapılan saygısızlığı en net kırmızı çizgileri olarak niteleyen Genç, "Bu konuda karşı çıkmayın, bu hepimizin konusu. Siz her şeyi siyasete dönüştürmeye alıştınız. Burada siyaset yapmıyoruz, bu siyasetin çok üstünde bir konudur. Neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Olmayın, rica ediyorum olmayın" diyerek tepki gösterdi.

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#AHMET METİN GENÇ #DENİZ GÖKTAŞ #TRABZON

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten sözde komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki
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