Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç’ten sözde komedyen Deniz Göktaş’a sert tepki

"SES ÇIKARMAZSAK DAHA FAZLASI OLUR"

"Bu konuda ses çıkarmazsak daha fazlası olur" diyen Başkan Genç, "Elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Benim dini değerlerimle kimse alay edemez! Bunun özgürlükle, hürriyetle asla alakası yoktur. Charlie Hebdo denen yabancılar peygamberimize hakaret ederken ortalığı ayağa kaldırıyorduk. Şimdi kendi içimizde inancımızla, ayetimizle alay ediliyor, sesimiz çıkmıyor ya! Bırakın konuşsun herkes, hepimiz konuşalım" ifadelerini kullandı.

"BURADA SİYASET YAPMIYORUZ"

Dini değerlere yapılan saygısızlığı en net kırmızı çizgileri olarak niteleyen Genç, "Bu konuda karşı çıkmayın, bu hepimizin konusu. Siz her şeyi siyasete dönüştürmeye alıştınız. Burada siyaset yapmıyoruz, bu siyasetin çok üstünde bir konudur. Neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Olmayın, rica ediyorum olmayın" diyerek tepki gösterdi.