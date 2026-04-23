Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nden SABAH’a ödül

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması"nın sonuçları açıklandı. 2025 yılına ait eserlerin değerlendirildiği yarışmada, 9 farklı kategoride toplam 40 eser jüri tarafından incelendi. Yarışmada, En İyi Haber dalında BAŞARI ÖDÜLÜ, SABAH Gazetesi'nden Özgür Özdemir'e verildi. Özdemir, "Altı Çocuklu Şefkat Yuvası" başlıklı haberiyle ödüle layık görüldü.

SABAH Gazetesi muhabiri Özgür Özdemir

Trabzon basın camiasında önemli bir yere sahip olan yarışma, her yıl yerel ve ulusal basında görev yapan gazetecilerin çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu yılki sonuçlar da kentte gazetecilik alanındaki nitelikli çalışmaların artarak devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

