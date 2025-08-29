Trabzon Günleri’nde kültür şöleni

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzon Dernekler Federasyonu'nun işbirliğiyle 29 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında "Trabzon Seni Çağırıyor" mottosuyla düzenlenecek olan Trabzon Günleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı, Yenimahalle Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Etkinlik öncesinde Avni Aker Millet Bahçesi'nden fuar alanına, yöresel kıyafetlerle ve horon oynanarak Geleneksel Otçu Yürüyüşü yapıldı. Akşam ise sanatçılar İrfan Kaya ve Sinan Yılmaz sahne aldı. 10 gün sürecek etkinlik kapsamında çeşitli programlar düzenlenecek. Fuar alanındaki stantlar ziyaret edilebilecek.

SAHNE ALACAKLAR

Trabzon Günleri kapsamında, 30 Ağustos'ta Elif Köse, Temel Reis ve Ali Alkurt, 31 Ağustos'ta Serkan Sevdekar, Seyfettin Çakıral ve Recebim, 1 Eylül'de Cemal Kaygusuz ile Yakup Atalay, 2 Eylül'de Nurettin Kahveci, Adem Ekiz ve İsmail Karataş, 3 Eylül'de Muhammet Sarı, Yılmaz Kasapoğlu ve Serhat Şahin, 4 Eylül'de Efe Karagüzel ve Batuhan Turan, 5 Eylül'de Osman Öztürk, Zeynep Birinci ve Adnan Yılmaz, 6 Eylül'de Hadiye Ölmez, İslam Yıldız ve Cengiz Selimoğlu, 7 Eylül'de ise Cengiz Gargar, Gülay Korkmaz ve Karadeniz müziğinin önemli sesi İsmail Türüt sahne alacak.