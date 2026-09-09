Trabzon Havalimanı 10 milyon yolcu taşıyacak

Trabzon
'da 45 milyar 650 milyon liralık dev havalimanı projesinde temel için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilen ve deniz sondajlarının tamamlandığı projede, 97 milyon ton deniz dolgusu yapılacak. Yıllık 10 milyon yolcu kapasitesine sahip havalimanının 2033'te hizmete girmesi hedefleniyor. Proje kapsamında mevcut havalimanının yanında 3 bin metrelik yeni pist, 110 bin metrekarelik terminal binası, bin 250 araç kapasiteli kapalı otopark, teknik blok, kule, destek binaları, apron ve taksi yolları yapılacak. Yeni pist sayesinde büyük gövdeli uçakların da Trabzon'a iniş ve kalkış yapabilmesi hedefleniyor. İhalesi 27 Aralık 2025'te gerçekleştirilen havalimanının 2033 yılında hizmete alınması hedefleniyor.
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Mete Efendioğlu - Editör