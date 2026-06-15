Trabzon Kültür Yolu Festivali Murat Boz konseriyle final yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, Papara Park otopark alanındaki Murat Boz konseriyle final yaptı. Sevilen sanatçı sahnede "Özledim", "Adını bilen yazsın", "Vazgeçmem" ve "Öldür Beni Sevgilim" başta olmak üzere repertuvarındaki birçok parçayı seslendirdi. Konser alanını dolduran hayranları, yağışlı havaya rağmen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.Sahne performansıyla yoğun ilgi gören Boz'un konseri boyunca izleyiciler cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Festivalin kapanış gecesi renkli görüntülere sahne olurken, etkinliğe katılanlar müzik dolu bir final yaşadı.

6 Haziran'da başlayan Trabzon Kültür Yolu Festivali süresince kent genelinde konserler, söyleşiler, sergiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenlendi. Festival, Murat Boz konseriyle Trabzon'daki programını tamamladı.