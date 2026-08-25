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Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:19

Trabzon Limanı'nda görevli sağlık personeli kalp krizine yenik düştü

Trabzon’da yaşayan sağlık memuru Aydın Özkul (50), Rize’de katıldığı nişan töreninde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve iki kız babası Özkul’un ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon Limanı’nda görevli sağlık personeli kalp krizine yenik düştü
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Trabzon Limanı'nda sağlık personeli olarak görev yapan, evli ve iki kız babası 50 yaşındaki Aydın Özkul, Rize'de katıldığı nişan töreninde geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi. Olay, 18 Ağustos'ta Rize'de meydana geldi. Bir yakınının nişan törenine katılan Aydın Özkul, tören sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özkul, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Özkul'un kalp damarlarından ikisinin tıkalı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine acil olarak anjiyoya alınan Özkul'un tıkalı damarları açıldı. Anjiyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özkul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Özkul'un ölümü ailesi, yakınları ve görev yaptığı çevrede büyük üzüntüye neden oldu.

#RİZE #TRABZON

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Trabzon Limanı'nda görevli sağlık personeli kalp krizine yenik düştü
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