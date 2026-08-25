Trabzon Limanı’nda görevli sağlık personeli kalp krizine yenik düştü

Trabzon Limanı'nda sağlık personeli olarak görev yapan, evli ve iki kız babası 50 yaşındaki Aydın Özkul, Rize'de katıldığı nişan töreninde geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi. Olay, 18 Ağustos'ta Rize'de meydana geldi. Bir yakınının nişan törenine katılan Aydın Özkul, tören sırasında aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Özkul, ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Özkul'un kalp damarlarından ikisinin tıkalı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine acil olarak anjiyoya alınan Özkul'un tıkalı damarları açıldı. Anjiyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özkul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Özkul'un ölümü ailesi, yakınları ve görev yaptığı çevrede büyük üzüntüye neden oldu.