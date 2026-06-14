Trabzon sahiline sürüklenen roket parçası inceleme altına alındı

RUS MENŞELİ İZLER BULUNDU

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, cismin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlerde parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren damga ve işaretlerin bulunduğu belirlendi.