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Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:07

Trabzon sahiline sürüklenen roket parçası inceleme altına alındı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahile vuran ve üzerindeki işaretlerden Rus menşeli olduğu değerlendirilen roket motoru parçası, jandarma ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

İHA Yaşam
Trabzon sahiline sürüklenen roket parçası inceleme altına alındı
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Olay, Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bölgede avlanan balıkçılar kıyı şeridinde sürüklenerek geldiği değerlendirilen roket motoruna ait bir parça fark etti.

RUS MENŞELİ İZLER BULUNDU

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, cismin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk tespitlerde parça üzerinde Rus menşeli olduğunu düşündüren damga ve işaretlerin bulunduğu belirlendi.

İNCELEME ALTINA ALINDI

Patlayıcı özelliği bulunmadığı değerlendirilen roket motoru parçası, detaylı inceleme yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak, bölgeden kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TRABZON

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Trabzon sahiline sürüklenen roket parçası inceleme altına alındı
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