Trabzon Şehir Hastanesi hızla yükseliyor

TRABZON ŞEHİR HASTANESİ KENTTE 2. TIP FAKÜLTESİ OLUYOR
Trabzon Şehir Hastanesi ana bina ve 4 kule binadan oluştuğunu ifade Topsakal," Şehir hastanemiz A blok ana merkez bina da Yoğun bakımlar, ameliyathaneler olurken, etrafındaki binalarında ise Kadın Doğum ve Çocuk, Onkoloji, Kardiyoloji ve Genel hastane olmak üzere 4 kuleden oluşuyor. Ayrıca Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesi ,Trabzon Şehir Hastanesi ile protokol imzalandı. Trabzon'da ,Sağlık Bilimleri Üniversitesinde ki çalışan bütün hoca kadroları Trabzon Üniversitesi Tıp Fakültesine devredildi. Protokol ile Tıp Fakültesi Uygulama hastanesi Şehir Hastanesi oldu. Trabzon'da bulunan K.T.Ü Tıp Fakültesi Farabi hastanesinin dışında 2.ci bir Tıp Fakültesi Trabzon Şehir hastanesi olacak" diye konuştu