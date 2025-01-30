Trabzon Şehir hastanesi inşaatı yükseliyor! Bu yıl sonunda açılacak: “Depreme karşı 762 sismik izolatörle korunacak”

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımına başlanan Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor. 275 bin metrekare alana inşa edilen hastanede 264 bin 946 metrekare kapalı alan bulunuyor. Elektrik-mekanik imalatlar devam eden inşaatın 3 blokta bulunan cephe imalatları tamamlandı. Kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkartacak olan Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak. 5 bin 200 fore kazığı kullanılarak kaba inşaatı tamamlanan şehir hastanesi depreme karşı monte edilen 762 sismik izolatörle korunacak. Hastanede yanık tedavi ünitesi, nükleer tıp ünitesi, radyoterapi alanı, diyabet ünitesi, kan transfüzyon merkezi, uyku laboratuvarı ve genetik laboratuvarı yer alacak. Toplam 900 yatak kapasiteli projelendirilen hastane inşaatında yüzde 67 seviyelerine geldi.

Çalışmalar hakkında SABAH'a konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, "Şehir hastanesi süreçlerimiz yüzde 67 aşamasına gelmiş durumda. Elimizden geldiğince takiplerimizi de devam ettiriyoruz. İlgili firmamızda azami gayret ortaya koyuyor.24 saat esasına göre çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanlığımızın koyduğu bütçe doğrultusunda tüm harcamanın planlandığını görüyoruz. 900 yatak kapasiteli, ancak bin 461 yatak kapasitesine kadar çıkarılabilir yapısı haline gelecek olan Trabzon Şehir hastanesinde yoğun bakım yatakları ve her odayı çift yatağa çevirebilecek.

Karayolları ile yapılan çalışmalar neticesinde Şehir hastanemizin dört bir tarafından geçiş yolları yapılacak. Hastane 5 bin 200 fore kazığı ile güçlendirilerek teknolojiye uygun şekilde imalat edildi. Kaba inşaatı tamamlanan şehir hastanesi depreme karşı monte edilen 762 sismik izolatörle korunacak. Trabzon'a hizmet verecek olan Şehir hastanemiz inşallah 2025 yılı sonunda bitmiş olacak, faaliyetlerimizi orada başlatmış olacağız" dedi.